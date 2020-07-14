Это ненужная и ужасная идея – Гончаренко возмущен новым законом Верховной Рады

Как известно, сегодня, 14 июля парламентарии приняли во втором чтении закон, который позволит легализировать игорный бизнес в Украине. Нардеп от «Европейской Солидарности» Алексей Гончаренко, как представитель политической силы, которая не поддержала данный законопроект, раскритиковал решение Рады легализовать казино в стране.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на Telegram-канал Алексея Гончаренко.

Народный депутат уверен, что это абсолютно ненужная идея для страны. По его словам, после легализации игорного бизнеса, в каждом подземном переходе начнут появляться казино.

«Это ненужная и ужасная идея, призвана только для того, чтобы забирать деньги у бедных людей. Нам обещали Лас-Вегас, но получим казино в каждом переходе», — заявил народный избранник.

По его словам, в такие казино в переходах не будут инвестировать деньги иностранцы. По словам нардепа, в казино будут оставлять свои деньги люди, у которых их и так практически нет.

Также народный избранник заявил, что экономическая политика Зеленского держится на трех китах: ломбарды, автоматы и микрокредиты.

«Сейчас нам всем необходимо думать не об игровых автоматах, а об автоматах для наших военных», — заявил политик.

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