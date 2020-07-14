Это позор — Береза возмущен молчанием Зеленского по поводу обострения ситуации на Донбассе

Экс-нардеп отметил, что только за прошедшие стуки боевики 18 раз обстреляли позиции ВСУ, убили троих защитников и ранили двоих… Но Верховный Главнокомандующий Украины молчит.

Об этом передает «НБН» ссылаясь на Telegram-канал Борислава Березы.

«Но если в голове Зеленского война уже закончилась, то что он может сказать? Действительно, ему проще ещё раз взглянуть в глаза Путина и увидеть там желание мира. Или лучше снова появиться в чате дальнобойщиков. Ну или выкурить все айкосы. А то, что происходит на фронте ему не интересно».

Береза добавил, что Зеленский продолжает избегать называть Кремль и Пути на виновниками в смертях тысячи украинцев:

«У него, видимо, с этим какие-то проблемы. Зеленскому легче поехать куда-то, чтобы перерезать ленточку или переименовать волынскую область в Луцкую… Наверное, у Зеленского как-то изменилась концепция мироощущения… Вместо «просто перестать стрелять» он решил занять позицию «нужно просто молчать о потерях на фронте». Но такая позиция главы государства — это позор!».

Напомним, ранее мы писали, что оккупанты расстреляли медиков, которые пришли эвакуировать тело погибшего военного.