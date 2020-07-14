Украине пришлось защищать Закарпатскую область: в СБУ рассказали о противостоянии с группировкой сепаратистов

Пресс-служба СБУ сделала официальное заявление об опасной деятельности сепаратистов в Закарпатской области Украины. Представители группировки пытались нарушить целостность границ Украины.

Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на официальный сайт СБУ.

Известно, что сепаратисты планировали совершить агитацию граждан Украины с целью кооперации для дальнейшего отсоединения Закарпатской области от Украины и присоединения ее к Венгрии. Они планировали подавать коллективные запросы в международные институты для обжалования Трианонского мирного договора. Стоит отметить, что этот договор был подписан в 1920 году, согласно его содержанию от Венгрии на официальной основе отошла часть территорий.

Задержанным угрожает срок заключения от пяти до десяти лет. Они обвиняются в посягательстве на территориальную целостность Украины. СБУ вовремя сумела предотвратить провокацию против Родины и ущерба стране удалось избежать

Напомним, как сообщалось ранее, карта Украины неожиданно изменилась: руководство США отличилось дерзкой выходкой.