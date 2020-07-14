Выборы мэра Киева: за Кличко готовы проголосовать более 40% избирателей
Согласно результатам опроса от Центра Разумкова, на выборах мэра столицы с большим отрывом может победить действующий глава Виталий Кличко.
Об этом пишет «НБН«.
Так, если бы выборы главы столицы прошли в ближайшее воскресение, то голоса избирателей распределились бы так (среди тех, кто определился и пойдет на выборы):
- Виталий Кличко — 43,7%
- Андрей Пальчевский — 11%
- Виктор Ляшко — 6,3%
- Игорь Смешко — 5%
- Александр Омельченко — 4,2%
- Сергей Притула — 3,8%
- Александр Попов — 3,8%
- Андрей Илленко — 3,3%
- Алексей Гончаренко — 3,2%
Опрос проводился в период с 20 июня по 2 июля 2020 году. В опросе приняли 2 025 респондентов, жителей Киева.
Напомним, ранее мы писали, что Виктор Ляшко прокомментировал свое возможное участие в выборах мэра Киева.
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