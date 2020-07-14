Выборы мэра Киева: за Кличко готовы проголосовать более 40% избирателей

Согласно результатам опроса от Центра Разумкова, на выборах мэра столицы с большим отрывом может победить действующий глава Виталий Кличко.

Об этом пишет «НБН«.

Так, если бы выборы главы столицы прошли в ближайшее воскресение, то голоса избирателей распределились бы так (среди тех, кто определился и пойдет на выборы):

Виталий Кличко — 43 , 7 %

— , % Андрей Пальчевский — 11 %

— % Виктор Ляшко — 6 , 3 %

— , % Игорь Смешко — 5 %

— % Александр Омельченко — 4 , 2 %

— , % Сергей Притула — 3 , 8 %

— , % Александр Попов — 3 , 8 %

— , % Андрей Илленко — 3 , 3 %

— , % Алексей Гончаренко — 3 , 2 %

Опрос проводился в период с 20 июня по 2 июля 2020 году. В опросе приняли 2 025 респондентов, жителей Киева.

Напомним, ранее мы писали, что Виктор Ляшко прокомментировал свое возможное участие в выборах мэра Киева.