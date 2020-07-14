Выборы мэра Киева: за Кличко готовы проголосовать более 40% избирателей

Политика
Христина Качоровська0
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Согласно результатам опроса от Центра Разумкова, на выборах мэра столицы с большим отрывом может победить действующий глава Виталий Кличко.

Виталий Кличко
Виталий Кличко. Фото — pravda.com.ua

Об этом пишет «НБН«.

Такесли бы выборы главы столицы прошли в ближайшее воскресението голоса избирателей распределились бы так (среди техкто определился и пойдет на выборы):

  • Виталий Кличко — 43,7%
  • Андрей Пальчевский — 11%
  • Виктор Ляшко — 6,3%
  • Игорь Смешко — 5%
  • Александр Омельченко — 4,2%
  • Сергей Притула — 3,8%
  • Александр Попов — 3,8%
  • Андрей Илленко — 3,3%
  • Алексей Гончаренко — 3,2%

Опрос проводился в период с 20 июня по 2 июля 2020 годуВ опросе приняли 2 025 респондентовжителей Киева.

Напомним, ранее мы писали, что Виктор Ляшко прокомментировал свое возможное участие в выборах мэра Киева.


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