Есть два пути достижения мира на Донбассе: Мирослав Гай

Главное Политика
Ник Петров0
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По мнению ветерана АТО, а ныне волонтера Мирослава Гая у Украины есть два пути, чтобы достичь мира в стране: победа или поражение.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на glavred.info.

Ветеран АТО Мирослав Гай.
У Украины есть два пути достижения мира на Донбассе. Фото: glavred.info.

Как заявил Гай, с одной стороны можно добиться мира путем капитуляции перед Россией, и отказавшись от ЕС и НАТО, вернуться в лоно союзного государства. Но тогда уже, по его словам, наша страна просто превратится в «Украинский край» или даже область

С другой стороны, Украина имеет все шансы «додавить» Россию с помощью западных партнеров и заставить Кремль вывести свои войска с нашей территории.

«Цены на нефть падают, давление на Россию продолжается, ситуация там очень нестабильная – посмотрите на протесты в Хабаровске, рейтинг Путина безумно падает. Санкции играют роль. Вода камень точит», – говорит волонтер.

Ранее сообщалось о том, что Путин готовит новую провокацию против Украины.


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