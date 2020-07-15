Путин готовит новую провокацию против Украины: что происходит

Кремль раскрыл план Путина по аннексированному Крыму. В Россия прибегли к угрозам и заявили, что намерены привлекать к уголовной ответственности тех лиц, которые будут выступать с призывами о возвращении Крыма Украине.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на news.online.ua.

Как сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, в четверг 16 июля планируется визит главы Кремля в аннексированный Крым.

«Завтра Президент будет работать в Крыму, он будет принимать участие в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ», — уточнил Песков.

Страны Запада не признали Крым российским и осудили аннексию. Однако российская официальная пропаганда и представители государственной власти называют это международное преступление «присоединением».

Ранее сообщалось о том, что Путин готов к самым неожиданным политическим решениям по Донбассу и Крыму.