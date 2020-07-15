Пришло время рассказать правду – Гордон о скандальном интервью с Жириновским

Известный украинский журналист Дмитрий Гордон решился сделать публичное заявление о нашумевшем интервью с лидером российской партии «ЛДПР» Владимиром Жириновским. Журналист лично рассказал о причинах и подробностях так и не опубликованного интервью.

Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на эфир «Украина 24».

«Я долго молчал об интервью с Жириновским и этому есть свои причины, но пришло время говорить», — сказал Гордон.

Журналист подчеркнул, что не испытывал личного желания брать интервью у скандально известного российского политик, но ему сообщили деталь, которая изменила его отношение к делу. Источники самого Гордона рассказали ему, что Жириновский хочет выступить с публичной критикой «обнуления» главы РФ Владимира Путина и принести извинения Украине.

«Я просто не мог упустить эту возможность», — заявил журналист.

Ожидания Гордона не оправдались. Он рассказал о том, что Жириновский вел себя крайне агрессивно, и его риторика была недопустимой. Гордон заявил, что Жириновский угрожал уничтожить США и Украину.

Напомним, как сообщалось ранее, карта Украины неожиданно изменилась: руководство США отличилось дерзкой выходкой.