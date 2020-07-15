Путин лично направляется в Крым: глава РФ готов закладывать боевые корабли

Пресс-секретарь главы Российской Федерации выступил с рядом важных заявлений о событиях во власти России. Одним из важных поводов для обсуждения Песков отметил грядущую поездку Владимира Путина во временно оккупированный Крым.

Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на «МК».

Путин выразил желание лично приехать в Крым, чтобы в Керчи принять участие в закладке новейших боевых кораблей.

Песков отмечает, что Путин всерьез взялся за вопрос отечественного судостроительного производства. В день поездки Путин намеревается провести совещание в формате видео с представителями таких производств как «Севмаш», «Северная верфь» и «Северодвинск».

Вместе с тем Песков подчеркнул, что высокий уровень активности Путина может быть вредным для здоровья самого главы РФ. Однако Песков не знает, когда Путин уйдет в отпуск.

Кроме того, Песков озвучил официальную оценку Кремля относительно беспорядков в Беларуси. Он отметил, что Москва не станет вмешиваться в проблемы отдельного независимого государства. Союзнические отношения двух государств никак не повлияют на ход выборов в Беларуси, уверяет Песков.

Напомним, как сообщалось ранее, пришло время рассказать правду – Гордон о скандальном интервью с Жириновским.