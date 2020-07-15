Путин лично направляется в Крым: глава РФ готов закладывать боевые корабли

Политика
Родион Власов0
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Пресс-секретарь главы Российской Федерации выступил с рядом важных заявлений о событиях во власти России. Одним из важных поводов для обсуждения Песков отметил грядущую поездку Владимира Путина во временно оккупированный Крым.

Владимир Путин
Владимир Путин. Фото — rbc.ru

Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на «МК».

Путин выразил желание лично приехать в Крым, чтобы в Керчи принять участие в закладке новейших боевых кораблей.

Песков отмечает, что Путин всерьез взялся за вопрос отечественного судостроительного производства. В день поездки Путин намеревается провести совещание в формате видео с представителями таких производств как «Севмаш», «Северная верфь» и «Северодвинск».

Вместе с тем Песков подчеркнул, что высокий уровень активности Путина может быть вредным для здоровья самого главы РФ. Однако Песков не знает, когда Путин уйдет в отпуск.

Кроме того, Песков озвучил официальную оценку Кремля относительно беспорядков в Беларуси. Он отметил, что Москва не станет вмешиваться в проблемы отдельного независимого государства. Союзнические отношения двух государств никак не повлияют на ход выборов в Беларуси, уверяет Песков.

Напомним, как сообщалось ранее, пришло время рассказать правду – Гордон о скандальном интервью с Жириновским.


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