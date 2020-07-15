У депутатов от «ОПЗЖ» могут возникнуть проблемы с РФ: Голобуцкий обратил внимание на новый закон Госдумы

Политика
Ольга Гергелюк0
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Как известно, Госдума РФ проголосовала за законопроект, который предусматривает уголовное преследование за призывы об отчуждении территории РФ и аннексированного Крыма. Новый законопроект РФ прокомментировал известный политтехнолог Алексей Голобуцкий.

Алексей Голобуцкий
Алексей Голобуцкий. Фото — zik.ua

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «Диалог. UA».

Политтехнолог Алексей Голобуцкий отреагировал на законопроект, который приняла Госдума РФ. Российский парламент, как известно, приравнял к «экстремизму» призывы об отчуждении территории РФ и аннексированного Крыма.

При этом Голубуцкий отметил, что спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что РФ будет требовать экстрадиции украинских и иностранных политиков, которые будут публично заявлять, что Крым – это Украина.

Политтехнолог встревожен, что руководство Украины не сделало никаких заявлений касаемо нового законопроекта РФ.

Голобуцкий также отметил, что отныне непросто придется народным депутатам от «ОПЗЖ» и другим пророссийским политикам. По его словам, теперь им придется избегать высказываний по поводу Крыма. Ведь, если кто-то из них скажет, что Крым – это аннексированная украинская территория, то в РФ их зачислят в преступники. Да и принять участие в эфирах «Россия-1» они, по словам политтехнолога,  не смогут.

«Вот так ляпнеш на чье-то требование, что «Крым все же аннексированная украинская территория, а на тебя уже завел дело российский суд. И накрылись эфиры на «Россия-1», потому что согласно законам РФ преступник», — пишет Голобуцкий.

Ранее мы сообщали, что соцопрос показал фаворитов украинцев на президентских выборах. 


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