У депутатов от «ОПЗЖ» могут возникнуть проблемы с РФ: Голобуцкий обратил внимание на новый закон Госдумы

Как известно, Госдума РФ проголосовала за законопроект, который предусматривает уголовное преследование за призывы об отчуждении территории РФ и аннексированного Крыма. Новый законопроект РФ прокомментировал известный политтехнолог Алексей Голобуцкий.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «Диалог. UA».

Политтехнолог Алексей Голобуцкий отреагировал на законопроект, который приняла Госдума РФ. Российский парламент, как известно, приравнял к «экстремизму» призывы об отчуждении территории РФ и аннексированного Крыма.

При этом Голубуцкий отметил, что спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что РФ будет требовать экстрадиции украинских и иностранных политиков, которые будут публично заявлять, что Крым – это Украина.

Политтехнолог встревожен, что руководство Украины не сделало никаких заявлений касаемо нового законопроекта РФ.

Голобуцкий также отметил, что отныне непросто придется народным депутатам от «ОПЗЖ» и другим пророссийским политикам. По его словам, теперь им придется избегать высказываний по поводу Крыма. Ведь, если кто-то из них скажет, что Крым – это аннексированная украинская территория, то в РФ их зачислят в преступники. Да и принять участие в эфирах «Россия-1» они, по словам политтехнолога, не смогут.

«Вот так ляпнеш на чье-то требование, что «Крым все же аннексированная украинская территория, а на тебя уже завел дело российский суд. И накрылись эфиры на «Россия-1», потому что согласно законам РФ преступник», — пишет Голобуцкий.

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