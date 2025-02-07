В РФ официально прокомментировали появление на фронте ослов – Соболев в комментарии росСМИ назвал использование этих животных для логистического обеспечения оккупантов «нормальной практикой», пишет «НБН».

По словам генерала, армия Путина столкнулась с серьезными трудностями в обеспечении подразделений, в частности штурмовых отрядов, боеприпасами, продовольствием и военно-техническим имуществом. Поэтому Минобороны приняло решение использовать ослов и лошадей для доставки необходимых грузов на передовую.

Депутат решил провести историческую параллель между так называемой «спецоперацией» и Второй мировой войной. По его словам, в те времена советские войска использовали противотанковых собак-смертниц: на животных загружали по две мины и они бежали уничтожать технику врага.

В Defense Express уточнили, что использование армией СССР собак, которых дрессировали переносить взрывчатку и залазить с ней под танки, в ходе боевых действий носит фрагментарный и эпизодический характер. Реальная эффективность такой тактики под вопросом.

Ранее в Госдуме России назвали приблизительные даты встречи Путина и Трампа.