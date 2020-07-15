В Кремле признали, что имеют «некое» влияние на «главарей Л/ДНР»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не скрывает, что у Кремля есть «определенное» влияние на «Л/ДНР».

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «РБК-Украина«.

Во время пресс-конференции Пескова спросили, как он оценивает обострение ситуации на Донбассе. На это российский чиновник сказал, что не располагает такими данными:

«Я не знаю подробностей эскалации конфликта. Я хочу сразу сказать, что на ОРДЛО мы влияния не имеем. У нас есть определенное влияние на самопровозглашенные республики. Но что там происходит на линии фронта мы не знает, поэтому я не могу ничего комментировать».

Напомним, ранее Песков заявил, что Путин разочаровался в Украине.