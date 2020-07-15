Зеленского просят объяснить, почему он избегает называть Россию агрессором

Во вторник, 14 июля, Владимир Зеленский прокомментировал обострение ситуации на Донбассе и убийство боевиками ОРДЛО украинского медика. В своем заявление глава государства ни разу не упомянул о том, что Россия является страной-агрессором и называл её «та сторона».

Об этом передает «НБН«.

Такие слова Верховного Главнокомандующего вызвали недоумение у народного избранника Владимира Арьева. Именно поэтому он обратился к Офису прецедента с просьбой объяснить, почему Владимир Зеленский не хочет признавать Россию стороной военного конфликта на Донбассе.

«Чуть больше года на пост президента Украины занимает Владимир Зеленский. Всё это время он всячески избегает конкретики в своих заявлениях по поводу украино-российской войны. Мы то и дело слышим «та сторона», «незаконные бандформирования», «мир в глазах Путина». Почему глава государства пользуется этими размытыми формулировками? Почему президент не может прямо сказать, кто напал на Украины и ведет с нами войну? Такое поведение разрушает международную поддержку Украины».

Арьев отметил, что власти пора закончить свои «танцы с бубнами» и объяснить народу, что такое «та сторона».

Всі ці танці з бубнами навколо термінології Зеленського і його офіса треба закінчувати. Язик у них не повертається… Gepostet von Volodymyr Ariev am Mittwoch, 15. Juli 2020

Напомним, ранее мы писали, что Береза возмущен молчанием Зеленского по поводу обострения ситуации на Донбассе.