На выборы мэра Киева от «Слуги народа» будет баллотироваться Ирина Верещук

От партии «Слуга народа» в мэры Киева будет баллотироваться народный депутат Ирина Верещук. Такое решение приняла партия «Слуга народа» во время заседания.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «РБК-Украина».

Примечательно, что на заседании партии присутствовал и глава государства Владимир Зеленский.

По информации ресурса «Женщина с косой», Верещук получила 87 голосов, и таким образом стала победителем на праймериз.

Второе место у нардепа Александра Дубинского (41 голос), третьим стал Николай Тищенко (30 голосов).

Ранее мы сообщали, что местные выборы в Украине пройдут 25 октября.