На выборы мэра Киева от «Слуги народа» будет баллотироваться Ирина Верещук
От партии «Слуга народа» в мэры Киева будет баллотироваться народный депутат Ирина Верещук. Такое решение приняла партия «Слуга народа» во время заседания.
Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «РБК-Украина».
Примечательно, что на заседании партии присутствовал и глава государства Владимир Зеленский.
По информации ресурса «Женщина с косой», Верещук получила 87 голосов, и таким образом стала победителем на праймериз.
Второе место у нардепа Александра Дубинского (41 голос), третьим стал Николай Тищенко (30 голосов).
Ранее мы сообщали, что местные выборы в Украине пройдут 25 октября.
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