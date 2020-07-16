На выборы мэра Киева от «Слуги народа» будет баллотироваться Ирина Верещук

Политика
Ольга Гергелюк0
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От партии «Слуга народа» в мэры Киева будет баллотироваться народный депутат  Ирина Верещук. Такое решение приняла партия «Слуга народа» во время заседания.

Ирина Верещук
Ирина Верещук. Фото — glavcom.ua

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «РБК-Украина». 

Примечательно, что на заседании партии присутствовал и глава государства Владимир Зеленский.

По информации ресурса «Женщина с косой», Верещук получила 87 голосов, и таким образом стала победителем на праймериз.

Второе место у нардепа Александра Дубинского (41 голос), третьим стал Николай Тищенко (30 голосов).

Ранее мы сообщали, что местные выборы в Украине пройдут 25 октября.


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