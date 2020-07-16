В МИД РФ заявили, что не имеют агрессивных планов в отношении Украины

Политика
Христина Качоровська0
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Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко обвинил Украину в том, что она постоянно рассказывает об агрессивных планах Москвы.

Андрей Руденко
Андрей Руденко. Фото — gordonua.com

Об этом он рассказал в интервью российскому «ТАСС«, передает «НБН«.

«Украина всё время ведет провокационную воинственную риторику в отношении России. Мол, у Москвы есть военные планы против Киева».

Но это совсем не отвечает действительности, говорит Руденко. По его словам, Кремль никогда не планировал и не планирует никаких агрессивных планов по Украине:

«Таких планов просто не может быть».

Напомним, ранее мы сообщали, что Россия разочарована действиями Киева.


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