В МИД РФ заявили, что не имеют агрессивных планов в отношении Украины
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко обвинил Украину в том, что она постоянно рассказывает об агрессивных планах Москвы.
Об этом он рассказал в интервью российскому «ТАСС«, передает «НБН«.
«Украина всё время ведет провокационную воинственную риторику в отношении России. Мол, у Москвы есть военные планы против Киева».
Но это совсем не отвечает действительности, говорит Руденко. По его словам, Кремль никогда не планировал и не планирует никаких агрессивных планов по Украине:
«Таких планов просто не может быть».
Напомним, ранее мы сообщали, что Россия разочарована действиями Киева.
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