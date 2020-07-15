Россия разочарована действиями Киева: в Совфеде РФ выступили с заявлением

Спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко обвинила Киев в невыполнении Минских соглашений. Матвиенко заявила, что на данный момент «действия Киева вызывают глубокое разочарование».

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «РАИ Новости».

В Совфеде РФ обвинили Украину в невыполнении Минских соглашений. Спикер Совфеда РФ призвала украинские власти «осознать свою ответственность за выполнения Минских соглашений». При этом Матвиенко назвала войну на Донбассе, которую развязала РФ «внутриукраинским конфликтом».

Российская чиновница заявила, что единственной основой для мирного урегулирования конфликта на Донбассе являются Минские соглашения. Матвиенко отметила, что урегулирование конфликта на Донбассе возможно при любом украинском президенте. По словам спикера Совфеда РФ «для этого нужна воля для решения этого вопроса и уважение к международно-правовым актам».

«Мы надеемся на то, что руководство Украины осознает всю серьезной данной ситуации, а также свою ответственность за исполнение Минских договоренностей. Пока могу сказать – глубокое разочарование происходящим», — заявила представительница Совфеда РФ.

Напомним, что недавно вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявлял о необходимости пересмотреть Минские соглашения. Но в Кремле достаточно резко восприняли такое заявление украинского министра. Заместитель главы АП РФ Дмитрий Козак заявил, что РФ расценивает такие заявления Киева, как выход из «Минска-2».

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