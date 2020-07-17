Кандидат партии «Слуга народа» на пост мэра столицы Украины Ирина Верещук бросила вызов действующему главе Киева Виталию Кличку. Она публично вызвала его на дебаты. Эту идею предложил президент Украины Владимир Зеленский, а Верещук с радостью ее поддержала.

Об этом сообщает «Диалог», передает «НБН».

Решение было принято 16 июля в ходе праймериза партии «Слуга народа». Именно там стало известно, что правящая партия выбрала своим кандидатом на пост мэра Киева Верещук.

Зеленский в ходе праймериза напомнил о своих дебатах с пятым президентом Украины Петром Порошенко и о том, какой положительный эффект они оказали на его рейтинг.

«Стадион так стадион»», — заявил глава правящей партии в ВР Давид Арахамия напомнив всем яркое выражение Петра Порошенко.

Зеленский выразил уверенность в своем кандидате заявив, что Верещук отличный эксперт который способен принести качественные изменения в жизнь киевлян. Президент считает, что за дебатами с ее участием будет очень интересно наблюдать.

Напомним, как сообщалось ранее, ОРДЛО получили весомую поддержку: Красный Крест предпринял решительные действия ради помощи украинцам.

Дебаты кандидатов в мэры Киева: Верещук бросила вызов Кличко