ОРДЛО получили весомую поддержку: Красный Крест предпринял решительные действия ради помощи украинцам

Всемирно известная благотворительная организация Красный Крест отправила в ОРДЛО гуманитарный груз весом в 60 тонн для помощи мирным жителям.

Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы Украины.

На территорию «республик» через КПВВ «Новотроицкое» доставлен обильный запас продуктовых наборов для мирного населения.

«Донецкий пограничный отряд официально зафиксировал и оформил прибытие трех грузовых автомобилей с гуманитарным грузом от Международного Комитета Красного Креста. После оформления автомобили направились на временно оккупированные территории Украины по маршруту Киев – Донецк», — сказано в отчете Госпогранслужбы.

Стоит отметить, что ситуация с приемом гуманитарной помощи отразилась на работе КПП. Об этом заранее сообщала представитель «ЛНР» Ольга Кобцева. Известно, что КПП «Станица Луганская» приостановит свою работу сегодня, 15 июля, с 17:00 до 19:00.

Напомним, как сообщалось ранее, пенсии получат не все: власть согласилась на компромисс ради решения проблемы пенсионеров ОРДЛО.