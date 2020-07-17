Угрозы наступления нет, но мы готовы ко всему — министр обороны Украины прокомментировал возможность вторжения РФ в Херсонскую область

Глава Минобороны Украины Андрей Таран выступил сегодня в Верховной Раде. Здесь он рассказал о том, будет ли Россия нападать на ещё одну украинскую область.

Об этом передает «НБН» ссылаясь на «Ракурс«.

Выступая с трибуны парламента Таран отметил, что все слухи о возможном нападении России со стороны Крыма, пока что не имеют никаких подтверждений. По его словам, в Крыму не обнаружено никакой боевой активности:

«Мы не наблюдаем формирования ударных групп, но мы помним, что решения Кремля могут быть спонтанными и непредсказуемыми. Наше министерство готовит ответ на российский военные учения «Кавказ-2020″».

Министр рассказал, что в конце сентября ВСУ ждут стратегическое военное обучение «Объединенные усилия 2020». На них будет проверка возможностей Генштаба действовать согласно стандартам НАТО:

«Будут проведены боевая стрельба ЗРК и стрельба самолетами на полигонах в южных областях».

Таран добавил, что на учения пригласили военных НАТО и сейчас ждут их ответа.

Напомним, ранее Турчинов рассказал, когда Путин решится на вторжение в Херсонскую область.