Возвращение Крыма в Украину: Грымчак рассказал, когда наступит долгожданное событие

Политика
Родион Власов0
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Российская Федерация неминуемо покинет временно оккупированный Крым и полуостров вновь вернется под руководство украинских властей. Такое заявление сделал экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак. Он назвал важные причины этого события.

Юрий Грымчак
Юрий Грымчак. Фото — oligarh.media

Об этом сообщает «Обозреватель», передает «НБН».

Он отметил, что сегодня обыватели РФ еще мало сопоставляют уровень ухудшения своей жизни с агрессивной практикой руководства их страны, но такое отношение народа не может быть вечным. Рано или поздно россияне сами выступят против того, чтобы их страна тратила силы на удержание чужих территорий. В качестве примера Грымчак предложил вспомнить события времен Советского Союза. Тогда объективные факторы вынудили страну вывести свои войска из Афганистана. Спустя два года подобная ситуация сложилась в Венгрии, Германии и Чехословакии.

Грымчак отметил, что исторические выводы и экономические трудности играют против Кремля. Кроме того, давление на РФ увеличивается благодаря санкциям многих стран.

Напомним, как сообщалось ранее, курильщикам в Украине станет непросто: власть сообщила о внушительном наказании.


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