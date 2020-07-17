Возвращение Крыма в Украину: Грымчак рассказал, когда наступит долгожданное событие

Российская Федерация неминуемо покинет временно оккупированный Крым и полуостров вновь вернется под руководство украинских властей. Такое заявление сделал экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак. Он назвал важные причины этого события.

Об этом сообщает «Обозреватель», передает «НБН».

Он отметил, что сегодня обыватели РФ еще мало сопоставляют уровень ухудшения своей жизни с агрессивной практикой руководства их страны, но такое отношение народа не может быть вечным. Рано или поздно россияне сами выступят против того, чтобы их страна тратила силы на удержание чужих территорий. В качестве примера Грымчак предложил вспомнить события времен Советского Союза. Тогда объективные факторы вынудили страну вывести свои войска из Афганистана. Спустя два года подобная ситуация сложилась в Венгрии, Германии и Чехословакии.

Грымчак отметил, что исторические выводы и экономические трудности играют против Кремля. Кроме того, давление на РФ увеличивается благодаря санкциям многих стран.

Напомним, как сообщалось ранее, курильщикам в Украине станет непросто: власть сообщила о внушительном наказании.