Россия готовится к большому событию: украинская разведка назвала факты приближения новой угрозы

Российская Федерация готовится совершить новый шаг, который представляет собой большую угрозу для Украины. Представитель Главного управления разведки украинского Министерства обороны Вадим Скибицкий, считает, что военные учения «Кавказ-2020» могут являться частью плана российской агрессии против Украины.

Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на интервью издания «Сегодня».

В ходе интервью Скибицкий заявил, что украинская сторона уже сейчас наблюдает за активацией наращивания боевых сил армии РФ. Это является важным фактом свидетельства подготовки России к возможным новым агрессивным действиям. Учения «Кавказ-2020» могут стать пиковой точкой в подготовке армии РФ, ведь начиная с 2014 года Россия начала увеличивать интенсивность подготовки своих военных. Представитель украинской разведки подчеркнул, что новые массовые учения РФ будут проходить в непосредственной близости с границей Украины, что делает ситуацию особо опасной.

«На этапе активной фазы подготовки России численность ее солдат составит примерно 120 000 человек, 3000 боевых бронированных машин, в том числе не менее 500 танков, 300 самолетов, 250 вертолетов, 50 кораблей и несколько единиц подводных лодок. Это та самая угроза, которая сейчас нависла над Украиной», — сказал Скибицкий.

Напомним, как сообщалось ранее, мы видим, что творит Россия, и не оставим это просто так – министр обороны Германии поставил ультиматум Кремлю.