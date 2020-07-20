Шарий угрожает Зеленскому: блогер сообщил, что Европа готовится к серьезному расследованию

Блогер и политический деятель Анатолий Шарий рассказал о том, что Европарламент будет действовать в интересах защиты украинских журналистов. Для этого эксперты будут беседовать с властями Украины насчет правого экстремизма на территории Украинского государства.

Об этой информации сообщил Шарий в своем «Телеграме», передает «НБН».

«Наши партнеры и средства массовой информации доложили нам – это все, безусловно, очень здорово. Вы тоже так думаете, Владимир Зеленский? Скоро Вы вместе с Вашими ручными террористами будете ассоциироваться с чем-то грязным, кровавым и токсичным», — написал Шарий.

В своем посте он сослался на слова депутата Европарламента Виолы фон Краумен-Таубадель. Она сообщила о том, что эксперты со стороны Европы с сентября этого года всерьез поднимут вопрос об избиении журналистов и экстремизме. По ее словам, в Европарламенте будут слушать по этому поводу представителей украинских властей.

Других подробностей блогер не стал сообщать. Возможно, более детальная информация по этому поводу появится временем позже.

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