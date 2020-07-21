Будет дорого стоить – Гозман рассказал, чем обернется для Путина захват Херсонской области

Российский оппозиционный политик Леонид Гозман считает, что вторжение РФ в Херсонскую область может обернуться для России и самого Владимира Путина серьезными последствиями.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «Диалог. UA».

По словам российского оппозиционера, сопредседателя «Союза правых сил» Леонида Гозмана, если руководитель РФ Владимир Путин решиться захватить Херсонскую область Украины, то это станет его огромной ошибкой. По его словам российские власти, скрывают от россиян реальное количество потерь в Сирии и в Украине. Российский оппозиционер считает, что новый виток агрессии РФ против Украины еще больше ударить по престижу Путина в России.

Гозман отметил, тот факт, что украинская армия за шесть лет войны на Донбассе вышла на новый уровень.

«Захват Херсона будет достаточно дорого стоить российской армии: поддержка авантюр Путина связана с тем, что от россиян скрываются потери. Если пойдут гробы, то люди возмутятся и станут недовольны…Он ничего во внутриполитическом плане не даст», — заявил Гозман.

Гозман также добавил, что ни он, ни большинство россиян не могут знать, какие планы замышляет руководитель РФ Путин. По словам политика, «Путин живет в своем искусственном мире».

«Путин живет в своем искусственном мире, вокруг него абсолютная изоляция, и нет никаких обратных связей», — добавил Гозман.

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