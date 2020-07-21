Социологи показали новый рейтинг Зеленского

Политика
Христина Качоровська0
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Согласно последнему соцопросу соцгруппы «Рейтинг», действиями Владимира Зеленского недовольны почти 60% украинцев.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Фото — delo.ua

Об этом передает «НБН» ссылаясь на «Рейтинг«.

Социологи спросили людей, как они оценивают первый год работы парламента IX созыва и вообще работу верхушки власти.

Результаты показали, что больше всего украинцы всё же доверяют президенту Зеленскому… Но всё равно его антирейтинг больше рейтинга доверия. Так, на вопрос «довольны ли вы действиями таких людей», респонденты ответили:

  • Владимир Зеленский — довольны 37% / не довольны 59%
  • Дмитрий Разумков — довольны 25% / не довольны 57%
  • Денис Шмыгаль — довольны 16% / не довольны 65%

Что касается деятельности политсил, то их рейтинг выглядит так:

  • Слуга народа — поддерживают 32% / не поддерживают 65%
  • ОПЗЖ — поддерживают 25% / не поддерживают 68%
  • Евросолидаорность — поддерживают 23% / не поддерживают 71%
  • Батькивщина — поддерживают 21% / не поддерживают 73%
  • Голос — поддерживают 17% / не поддерживают 73%

Напомним, ранее мы писали, что власть готова к падению рейтинга.


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