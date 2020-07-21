В Украине хотят устроить референдум: «Штирлиц» показал, что задумали в «ОПЗЖ»

На территории Днепропетровской области показался достаточно возмутительный баннер, на котором изображен политик из «ОПЗЖ», который призывает людей к референдуму. Известно, что это сделал Сергей Никитин – руководитель Днепровской команды «Оппозиционная платформа – За жизнь».

Об этой информации сообщил украинский офицер и блогер Анатолий Штефан «Штирлиц» в своем «Телеграме», передает «НБН».

«Какой яркий поворот. Может этому «референдатору» кто-то объяснит, что здесь и как?», — лаконично подметил «Штирлиц».

При этом неизвестно, что именно вложил в эти слова Никитин. Известно, что ранее он не делал столь резких заявлений и, в отличие от Медведчука, не становился объектом травли со стороны националистов. Однако внезапно этот человек, как показал «Штирлиц», начал призывать народ Украины к новому референдуму на территории Днепропетровской области.

Эксперты пока ничего не сообщили по этому поводу. Однако в «Телеграме» многие кликнули на недовольный смайлик, что говорит о возмущении со стороны украинского общества.

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