Заседание ТКГ: в «МИД ДНР» сообщили о важной договоренности с Киевом

Политика
Ольга Гергелюк0
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«Власти» так называемой «ДНР» сообщают, что Украина и РФ во время заседания ТКГ договорились о новом прекращении огня на Донбассе. Данную информацию распространяют информационные ресурсы ОРДЛО.

оккупированный Донбасс
Оккупированный Донбасс. Фото — biz.censor.net.ua

Об этом пишет Telegram-канал так называемого «МИД ДНР», передает НБН.

По информации так называемого «МИД ДНР», сегодня, 22 июля во время заседания ТКГ, которое проходило в режиме видеоконференции, Киев и Москва договорились о прекращении огня на Донбассе.

В «МИД ДНР» сообщают, что режим тишины на Донбассе начнет действовать в понедельник, 27 июля.

Кроме того, в «МИД» непризнанной «республики» сообщают, что помимо этой договоренности, был подписан некий пакет с «важными дополнительными мерами контроля» за соблюдением сторонами режима тишины. О каких мерах идет речь в «МИД ДНР» не уточнили.

Ранее мы сообщали, что «ЛНР» хотят видеть на переговорах в Минске представителей США. 

 

 


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