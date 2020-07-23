Какую цену заплатит Украина за очередное обещание Путина? – Таран о новом перемирии на Донбассе

Вчера, 22 июля на заседании ТКГ стороны договорились о прекращении огня на Донбассе. Согласно договоренностям, режим тишины на Донбассе должен наступить в понедельник, 27 июля. Политолог Сергей Таран отмечает, что все предыдущие договоренности о прекращении огня не заканчивались миром. Политолог считает, что и на этот раз существует какая-то цена за очередное пустое обещание президента РФ Владимира Путина прекратить боевые действия на Донбассе.

Об этом Сергей Таран пишет в своем Telegram-канале, сообщает НБН.

Пользователи социальных сетей активно обсуждают то, что вчера, 22 июля во время заседания ТКГ, Киев и Москва договорились о режиме тишины на Донбассе с 27 июля.

Политолог Сергей Таран отмечает, что все предыдущие договоренности о перемирии на Донбассе не принесли долгожданного мира. Политолог считает, что Украина может дорого заплатить за очередное обещание России прекратить обстрелы на Донбассе.

«Когда речь, идет о режиме прекращения огня от Зеленского, вопрос должен звучать: какую цену заплатит Украина за очередное обещание от Путина прекратить боевые действия».

По словам политолога, за все предыдущие обещания России прекратить огонь, Украина платила наперед. Таран отметил, что это была сдача украинских территорий, выдача России важных свидетелей по делу сбитого на Донбассе «Боинга» рейса МН-17, обязательства провести выборы в ОРДЛО на условиях Кремля.

Политолог считает, что и на это раз есть какая-то цена обещаниям Кремля соблюдать на Донбассе режим тишины.

Как известно, режим тишины на Донбассе, согласно новым договоренностям ТКГ, должен наступить в ближайший понедельник, 27 июля.

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