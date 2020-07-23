Власть подписала капитуляцию перед агрессором – Андрей Смолий обратил внимание на важный пункт новых договоренностей ТКГ

27 июля на Донбассе должен наступить режим тишины. Новое перемирие на Донбассе стороны согласовали вчера, 22 июля во время заседания ТКГ. В свою очередь общественный деятель, юрист-международник Андрей Смолий считает, что вчера на заседании ТКГ «власть подписала новую капитуляцию перед Кремлем».

Об этом Смолий пишет в своем Telegram-канале, передает НБН.

Режим тишины на Донбассе должен начаться в понедельник, 27 июля. Такое решение согласовали на заседании ТКГ, представители Киева и Москвы. Общественный деятель Андрей Смолий обратил внимание на один из пунктов договоренности, который, по его словам, ставит под угрозу жизнь военных и жителей прифронтовых населенных пунктов на Донбассе. Он отметил, что сторонам запрещается вести разведывательные действия. И это во время войны.

«Власть подписала новую капитуляцию перед агрессором», — пишет Смолий.

Он уверен, что подконтрольные РФ НВФ будут нарушать режим перемирия. Кроме того, Смолий считает, что оккупанты будут вести разведывательные действия, несмотря на запрет.

Кроме того, эксперт напомнил, что РФ срывала все предыдущие договоренности о прекращении огня.

«Все предыдущие «прекращения огня» и «разведения войск» от Зеленского трагически заканчивались для украинцев», — пишет Смолий.

По его словам, несмотря на договоренности о прекращении огня, количество обстрелов на Донбассе возрастало, при этом гибли украинские военные.

Напоследок Смолий добавил, что на этот раз имеем новую капитуляцию перед страной-агрессором.

«Но, наверное «смотреть в глаза Путина» более приемлемо для нынешней власти», — пишет общественный деятель.

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