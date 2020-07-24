Станет ли Донбасс юридически частью России: мнение эксперта

Кремль не заинтересован в том, чтобы так называемые «Л/ДНР» вошли в состав Российской Федерации, России нужна вся Украина.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на glavred.info.

Как отметил политический эксперт и волонтер Юрий Касьянов, интеграцией украинского востока Россия занимается давно.

«Там уже всюду и российские учебники, если брать образование, и российская валюта, если брать экономику, и российские военные инструкторы, если брать армию, и российские паспорта… Интеграция этих территорий движется полным ходом», — отметил эксперт.

По словам Касьянова, в РФ много говорят о намерениях вернуть оккупированный Донбасс Украине, а на самом деле, Путин спит и видит всю территорию Украины в составе России.

Поэтому, по мнению блогера, Кремль вряд ли де-юре включит ОРДЛО в состав России. Москве выгоден постоянный раздражитель, чтобы использовать эту ситуацию для ведения торгов с США и Европой и держать под постоянным давлением украинское руководство. А потом заявить:

«У вас нет других вариантов, кроме как вернуться в лоно Российской империи – вам будет здесь хорошо», — считает Касьянов.

Ранее сообщалось о том, что есть два пути достижения мира на Донбассе.