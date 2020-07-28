Есть только два способа заставить боевиков перестать стрелять: Александр Кочетков

Режим всеобъемлющего прекращения огня изначально обречен на провал, уже исходя из того, что об этом «договорились» в двадцать первый раз. Все предыдущие «режимы» заканчивались, не успев начаться.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на glavred.info.

Как считает политический аналитик Александр Кочетков, вооруженные силы Украины, хотя еще и не преодолели «постсовковости», но все же представляют из себя армию, и поэтому подчиняются приказам командования.

Российские же наемники и местные боевики находятся на передовой с единственной целью заработать «бабло», поэтому в этой псевдоармии никакие приказы о прекращении огня не воспринимаются всерьез. Обязательно кто-нибудь пальнет в сторону наших позиций, и не один раз.

Поэтому, по мнению Кочеткова, есть только два способа добиться прекращения огня.

Первый способ заключается в том, чтобы убрать российских наемников с оккупированных территорий и разоружить боевиков, которые после этого разбегутся кто куда, и тогда стрелять уже просто будет некому.

Второй вариант был бы возможен при выводе на линию соприкосновения подразделений НАТО с правом жесткого подавления огня со стороны боевиков.

«Предпосылок реализации ни первого, ни второго варианта не вижу. Поэтому и это перемирие не будет ни прочным, ни, соответственно, долгим», — считает эксперт.

И это, по его словам, хорошо, так как заставляет всех участников данного процесса трезво оценивать все происходящее на оккупированной части Донбасса.

Ранее сообщалось о том, что Путин подавится Беларусью.