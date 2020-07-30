Обострение отношений между Республикой Беларусь и РФ может повлиять на работу Минской площадки по Донбассу – источник

Задержание в Минске российских боевиков из ЧВК «Вагнера» может иметь далеко идущие последствия. Данная история может не только негативно сказаться на взаимоотношениях между Республикой Беларусь и Россией, но и коснутся Украины. Ресурс «Луганский инсайд» пишет, что переход к очному формату переговоров по Донбассу в Минске может быть на неопределенное время отложен, из-за обострения отношений между РБ и Россией.

Об этом пишет Telegram-канал «Луганский инсайд», сообщает НБН.

Громкая история с задержанием российских боевиков из ЧВК «Вагнера», может даже повлиять на процесс переговоров по Донбассу в Минске. Ведь, как известно, Республика Беларусь предоставляет площадку для переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе. Ресурс «Луганский инсайд» пишет, что история с задержанием «вагнеровцев» в Минске, негативно скажется на и так довольно напряженные отношениях между Республикой Беларусь и РФ.

Ресурс пишет, что из-за обострения отношений между странами работа Минской площадки (очный формат) по Донбассу может быть отложена.

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