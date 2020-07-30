Усиление «ДНР»: РФ оказала «республике» внушительную помощь

Кремль принял решение направить в «ДНР» новую гуманитарную помощь. Гуманитарный конвой Российской Федерации прибудет в «республику» уже сегодня, 30 июля. Сепаратисты могут значительно улучшиться ситуацию в медицинской сфере.

Об этом сообщил ряд сепаратистских СМИ, передает «НБН».

Отмечается, что гуманитарный груз представляет собой лекарства и медицинское оборудование.

«30 июля ДНР примет гуманитарный конвой из России. В республику направлен 97-й гумконвой МЧС РФ. Согласно предварительным данным Россия направила в ДНР медицинское оборудование и лекарства», — сообщают сепаратистские СМИ.

Стоит отметить, что со времени прошлого гуманитарного конвой от РФ для «ДНР» прошло довольно много времени. Ранее подобное мероприятие Россия устраивала 19 декабря 2019 года. В прошлый раз гуманитарный груз представлял собой 90 тонн продуктов и подарков для детей к новому году.

Кроме того, гуманитарную помощь «республике» периодически оказывает и международная организация «Красный крест».

Напомним, как сообщалось ранее, это судьбоносный день для всего русского мира – Пушилин обратился к жителям «ДНР» с важным поздравлением.