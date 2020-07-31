Это был аванс России – Гужва раскрыл, для чего на самом деле Козак отправил письмо Ермаку

Куратор «Л/ДНР» Дмитрий Козак написал письмо представителям Украины, которое было опубликовано «Страной». Его истолковали так, будто бы РФ вовсе выходит из переговоров по Донбассу. Однако главный редактор «Страны» Игорь Гужва растолковал, что хотел сообщить Владимир Путин через заявление Козака.

Об этой информации сообщил сам Гужва в своем «Фейсбуке», передает «НБН».

«Скоро прекратит свое существование связка Ермак-Козак. А ведь благодаря ей в прошлом году мы смогли решить немалое количество проблем. Но это был аванс Российской Федерации Украине», — сообщил Гужва в самом начале.

При этом редактор сообщил о том, что стороны не пришли к выполнению своих обещаний. При этом он добавил, что недовольные звонки со стороны Москвы давно начали поступать. Однако, по заявлениям Гужвы, это письмо означает, что Козак больше не намерен говорить с Ермаком.

«Москва как бы сказала в письме, что не пойдет на уступки. Владимир Зеленский должен был это понять, так как именно это и было там сказано. Вероятно, Кремль захочет принуждать нашего президента к выполнению политической части Минских договоренностей», — подытожил он.

Письмо Дмитрия Козака, которое опубликовала «Страна», многими было неверно истолковано как то, что Россия вообще выходит… Gepostet von игорь гужва am Donnerstag, 30. Juli 2020

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