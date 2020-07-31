Всё в руках России — Дмитрий Кулеба рассказал о Нормандском саммите

Глава МИД отметил, что украинская сторона очень заинтересована в проведении новой встречи лидеров нормандской четверки и делает всё для её организации.

Об этом Дмитрий Кулеба заявил во время брифинга, пишет «НБН«.

Министр рассказал, что сейчас на Донбассе начался режим всеобщего прекращения огня — а это был один из главных пунктов встречи в Париже:

«И если перемирие будет устойчивым, то мы сможем приступить к выполнению иных пунктов парижских договоренностей».

Кулеба добавил, что теперь всё лишь в руках России:

«Теперь всё в руках Российской Федерации. Надеюсь, они также будут придерживаться то, о чем мы договорились».

Напомним, ранее мы писали, что в Германии не знают, когда пройдет новый Нормнадский саммит.