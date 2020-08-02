Прекращение войны на Донбассе: Кулеба озвучил 3 основные задачи

Военная агрессия России в Украине длится уже больше 6 лет – дольше, чем Вторая мировая война.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на 24tv.ua.

В Министерстве иностранных дел озвучили три основные задачи, от решения которых зависит прекращение войны с Россией и привлечение ее к ответственности за совершенные преступления.

Об этом в эксклюзивном интервью 24 каналу рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Первая задача – это мир.

По словам министра, она заключается в том, чтобы максимально вовлечь РФ в диалог, с целью поиска решений и построения таких дипломатических комбинаций, которые способствовали бы деоккупации украинских территорий и миру в Украине.

Вторая – привлечение России к ответственности за агрессию и совершенные преступления.

Как отметил Кулеба, этим МИД сейчас занимается с привлечением международных институтов.

«Для нас принципиально важно установить все юридические факты нарушения Россией международного права. И чтобы она несла за это ответственность», – подтвердил глава МИД.

Третья задача – это дезинтеграция Украины с российского политического пространства и продолжение интеграции нашей страны в западный мир.

Сейчас, по словам Кулебы, в министерстве над этим также работают. Одним из последних решений Кабмина является решение о выходе Украины из очередного соглашения, заключенного в рамках СНГ.

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