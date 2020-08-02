Лукашенко обвинил Россию во вранье после ареста «вагнеровцев»: с нами никто приезд группы не согласовывал (Видео)

Белорусский президент Александр Лукашенко назвал ерундой доводы Кремля о том, что приезд боевиков из ЧВК Вагнера в Беларусь был согласован с властями республики.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на dialog.ua.

Как отметил лидер Беларуси, разрешение на проведение любых мероприятий в Беларуси с участием военных Российской Федерации дает лично президент. И не важно, «какие это военные: бывшие, настоящие или будущие, с техникой или без техники».

«Попытка «спрятать хвост», и разговоры о согласовании с нами приезда этой группы является полной ерундой. На вранье мы не построим политику, и, перекрикивая друг друга в СМИ, мы ничего не решим. Нам нужна правда», — заявил Лукашенко.

Также белорусский лидер отметил, что у властей республики имеются очень серьезные подозрения о целях, которые преследовали боевики на территории Беларуси.

Сюжет из видеообращения Лукашенко здесь.

Ранее сообщалось о том, что Путин готовит кровавый «Майдан» в Беларуси, ему нужен «ручной» Лукашенко.