Они готовили ликвидацию Лукашенко: Пионтковский о задержании «вагнеровцев» в Беларуси

Боевики российской ЧВК «Вагнер» могли быть причастны к подготовке к физическому устранению президента Беларуси Александра Лукашенко.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на dialog.ua.

По мнению российского и американского политолога Андрея Пионтковского операция по уничтожению главы Беларуси, очень схожа с отправкой спецназа КГБ СССР в Афганистан и штурмом дворца Хафизуллы Амина в 1979 году. В ходе той спецоперации главу государства убили вместе с семьей.

«Я вижу это событие как повторение операции с ликвидацией Амина. Лукашенко в последнее время упорно сопротивляется полному поглощению Беларуси Россией, ему подготовлена роль «нового Амина», — подчеркнул политолог.

По мнению Пионтковского, Украина, как уважающая себя страна, должна немедленно потребовать от Беларуси выдачи «вагнеровцев», участвовавших в боевых действиях на Донбассе.

Ранее сообщалось о том, что Лукашенко обвинил Россию во вранье после ареста «вагнеровцев».