Жириновский после ареста «вагнеровцев» пригрозил Лукашенко «крымским сценарием» и выставил ему ультиматум

Главное Политика
Ник Петров0
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После того, как в Беларуси были задержаны наемники из частной военной компании России (ЧВК «Вагнер»), Жириновский стал угрожать президенту Лукашенко «крымским сценарием» и посоветовал белорусскому лидеру сняться с президентских выборов.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на dialog.ua.

Владимир Жириновский.
Жириновский пригрозил Лукашенко «крымским сценарием». Фото: dialog.ua.

Глава российской партии ЛДПР назвал долгое пребывание у власти Лукашенко «страшным наркотиком», видимо забыв о ситуации со своим любимым президентом России Путиным.

«Лукашенко не может оторваться… Александр Григорьевич, оторвитесь вы», — кричал Жириновский.

Угрожая «крымским сценарием», ярый приверженец Кремля отметил, что это «самый лучший вариант» для Беларуси: прибиться к родному берегу – России.

В Минске считают, что Кремль направил «вагнеровцев» в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку в канун президентских выборов, намеченных на 9 августа 2020 года.

Ранее сообщалось о том, что Лукашенко обвинил Россию во вранье после ареста «вагнеровцев».


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