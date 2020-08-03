Кравчук подталкивает Украину к судьбе Приднестровья: Портников рассказал, чем опасна идея главы украинской делегации в ТКГ

Украинский журналист, публицист Виталий Портников рассказал, чем опасна для Украины идея Леонида Кравчука о переговорах с представителями ОРДЛО. По его словам, реализация идеи нынешнего главы украинской делегации в ТКГ, может привести к тому, что Донбасс может повторить судьбу Приднестровья.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «Еспресо».

Глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кучма заговорил о переговорах с представителями оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. При этом он подчеркнул, что Украина не должна вести переговоры с представителями ОРДЛО на уровне президента. По его словам, необходимо искать другие форматы.

В свою очередь известный журналист, публицист Виталий Портников рассказал, чем опасна данная идея главы украинской делегации в ТКГ. По его словам, переговоры с представителями ОРДЛО приведут к реализации на Донбассе Приднестровского сценария.

«Возможно, Кравчуку кажется, что это именно тот путь, который приведет к миру. Но он ошибается по одной простой причине. Договариваться о мире с представителями отдельных регионов можно было бы, если бы они действительно были бы представителями населения Донбасса, а не марионетками России», — заявил Портников.

Портников напомнил, что так называемые «народные республики» на Донбассе создал Кремль. Журналист подчеркнул, что о переговорах с представителями ОРДЛО не должности идти речи.

«Не нужна им никакая свободная экономическая зона. Им нужно только то, за что им скажет выступать Россия. Поэтому мы ведем переговоры с агрессором, а не его марионетками», — заявил Портников.

При этом Портников напомнил, что когда-то в свое время первый президент Молдовы Мирча Снегур вел прямые переговоры с «руководителями» оккупированного Россией Приднестровья. Кроме того, его грузинский коллега Эдуард Шеварназде в свое время тоже вел прямые переговоры с «руководителями» оккупированных Россией автономий Грузии.

«Результат – спустя три десятилетия с начала конфликта территориальная целостность Грузии и Молдовы до сих пор не восстановлена», — отметил журналист.

Портников считает, что переговоры с представителями ОРДЛО, грозят Украине сценарием, который РФ реализовала в Молдове и Грузии.

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