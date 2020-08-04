Привезет из Крыма список жестких условий для Зеленского – Березовец о возможной встрече Медведчука с Путиным в Крыму

В СМИ появилась информация о том, что сегодня, 4 августа, самолет из авиапарка президента РФ Владимира Путина, приземлился в аннексированном Крыму. Ранее в Крым отправился один из лидеров «ОПЗЖ» Виктор Медведчук. В свою очередь журналист, политтехнолог Тарас Березовец считает, что «пазл совпал».

Об этом Тарас Березовец пишет в своем Telegram-канале, сообщает НБН.

Сегодня, 4 августа, в аннексированном Крыму приземлился самолет из авиапарка президента РФ Владимира Путина. При этом в Кремле ничего не сообщают по поводу возможного визита руководителя РФ в аннексированный Крым.

Стоить отметить, что 2 августа, в Крым приехал народный депутат от «ОПЗЖ», кум Путина Виктор Медведчук.

Журналист, политтехнолог Тарас Березовец считает, что «пазл совпал».

«Думаю, с учетом роста влияния Медведчука на Зеленского, кум Путина привезет из Крыма список новых жестких условий для Зеленского», — пишет Березовец о возможной встрече Медведчука с Путиным.

Ранее мы сообщали, что Гончаренко рассказал, чего на самом деле опасается Лукашенко.