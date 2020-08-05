Кравчук разозлил «ДНР»: «республика» осталась недовольной новыми привилегиями от Украины

«Официальный» представитель «Народного Совета республики» Владимир Бидевка публично заявил о том, что «ДНР» разочаровалась в новом лидере Киева в ТКГ. Решение Леонида Кравчука относительно наделения Донбасса статусом свободной экономической зоны было названо устаревшим.

Об этом сообщили сепаратистские СМИ, передает «НБН».

Стоит отметить, что Кравчук ранее высказывался относительно «особой системы управления Донбассом», и о создании свободной экономической зоны для Донбасса. Он выразил свою готовность к диалогу ради мира, но в «ДНР» считают, что такие уступки не соответствуют нынешним реалиям.

«Это можно назвать полумерами, актуальность которых была частичной даже в 2014 году. Сегодня о создании свободной экономической зоны говорить уже поздно и бессмысленно. Кравчук высказывает идеи, которые были бы хорошими лет 10-15 назад», — сказал Бидевка.

Он заявил, что сейчас для «ДНР» ключевым является то, чтобы Киев четко придерживался Минских соглашений.

«Сейчас главное, чтобы соблюдались Минские договоренности и не было новых обстрелов», — подчеркнул он.

Напомним, как сообщалось ранее, Украина одержала важную победу на Донбассе: у Зеленского заявили о весомом преимуществе ВСУ.