Кравчук разозлил «ДНР»: «республика» осталась недовольной новыми привилегиями от Украины

Главное Политика
Родион Власов0
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«Официальный» представитель «Народного Совета республики» Владимир Бидевка публично заявил о том, что «ДНР» разочаровалась в новом лидере Киева в ТКГ. Решение Леонида Кравчука относительно наделения Донбасса статусом свободной экономической зоны было названо устаревшим.

Флаг "ДНР"
Флаг «ДНР». Фото -novorossia.su

Об этом сообщили сепаратистские СМИ, передает «НБН».

Стоит отметить, что Кравчук ранее высказывался относительно «особой системы управления Донбассом», и о создании свободной экономической зоны для Донбасса. Он выразил свою готовность к диалогу ради мира, но в «ДНР» считают, что такие уступки не соответствуют нынешним реалиям.

«Это можно назвать полумерами, актуальность которых была частичной даже в 2014 году. Сегодня о создании свободной экономической зоны говорить уже поздно и бессмысленно. Кравчук высказывает идеи, которые были бы хорошими лет 10-15 назад», — сказал Бидевка.

Он заявил, что сейчас для «ДНР» ключевым является то, чтобы Киев четко придерживался Минских соглашений.

«Сейчас главное, чтобы соблюдались Минские договоренности и не было новых обстрелов», — подчеркнул он.

 

Напомним, как сообщалось ранее, Украина одержала важную победу на Донбассе: у Зеленского заявили о весомом преимуществе ВСУ.


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