Кремль будет против «свободной экономической зоны» для Донбасса — источник

Предложение главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука, ввести вместо особого статуса свободную экономическую зону на Донбассе вряд ли найдет поддержку среди оккупантов.

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на Telegram-канал «Легитимный«.

«Наш инсайдер из Кремля говорит, что ни Россия, ни «Л/ДНР» не примут замену «особого статуса» на «свободную экономическую зону»».

В Telegram отмечают, что «свободная экономическая зона» не дает Донбассу те возможности, которые дает «особый статус». А значит, в российском сообществе это будет равно предательству Донбасса и капитуляции РФ на переговорах.

Напомним, ранее мы писали, что Кравчук предложил предоставить Донбассу «свободную экономическую зону».