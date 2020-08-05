Так мы сможем вернуть Крым: Кравчук назвал неожиданный способ объединить всю Украину

Первый президент Украины, новый глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук после ряда предложений по урегулированию конфликта на Донбассе выступил с инициативой насчет возвращения Крыма. Кравчук назвал две главные задачи на современном этапе борьбы за освобождение Крыма.

Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на «МК».

Кравчук успел отличиться смелыми и неоднозначными решениями относительно Донбасса. Среди представителей обеих сторон конфликта нашлись люди, которые активно критикуют нового лидера украинской делегации в ТКГ. Вместе с тем идеи Кравчука смогли дать стимул развитию диалога по объединению страны. Сейчас Глава ТКГ озвучил необходимые шаги и по возврату Крыма. Он предложил создать особую комиссию, которая будет всецело занята вопросом возвращения Крыма. Кравчук считает, что украинские политические эксперты должны объединиться в специальную команду ради поиска «отдельных путей и концептуальных решений» по возврату Крыма.

Кроме того, Кравчук подчеркивает, что для Украины крайне важно прописать в Конституции, что Крым является не просто частью Украины, а что он является «нашей национальной территорией».

Напомним, как сообщалось ранее, РФ устроила проблемы Донбассу: жители «ДНР» рассказали о сложной ситуации на границе.