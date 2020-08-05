В Офисе президента готовят новый вариант «особого статуса» для Донбасса

Политика
Христина Качоровська0
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Источник на Банковой сообщил, что «особый статус» Донбасса не будет предоставлен в таким виде, как хочет Российская Федерация.

Особый статус Донбасса
Особый статус Донбасса. Фото — slovoidilo.ua

Об этом передает «НБН» ссылаясь на Telegram-канал «Резидент«.

«»Особый статус» Донбасса будет переработан. Его не оставят в таком виде, как хотят в Кремле. Ермак сейчас готовит компромиссный вариант, который не будет нарушать Конституцию и Закон Украины о расширенном формате самоуправления региона, как, к примеру, у Киева и Севастополя».

Напомним, ранее Кравчук заявил, что Минские соглашения не предусматривают обязательного введения «особого статуса» Донбасса.


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