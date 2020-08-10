АП Беларуси просит Зеленского признать выборы президента: западные партнеры Украины против

Политика
Христина Качоровська0
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По данным источника, в Офис президента уже поступил звонок из Администрации президента с просьбой, чтобы Украины официально признала выборы президента РБ состоявшимися.

Офис президента Украины
Офис президента Украины. Фото — zik.ua

Об этом передает «НБН» ссылаясь на Telegram-канал Резидент:

«Наш инсайдер из Банковой рассказал, что в ОП уже позвонили из АП Беларуси. Запросили телефонный разговор между Зеленским и Лукашенко. Власти РБ надеются, что Зеленский поздравит своего коллегу после официальных результатов ЦИК».

В то же время, отмечают в Telegram, с Офисом президента Украины снова связались западные партнеры, которые просят не признавать выборы:

«Офис президента и Зеленского настоятельно просят не спешить признавать выборы президента Беларуси».

Напомним, ранее мы писали, что Зеленский призвал прекратить уличные протесты в Беларуси.


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