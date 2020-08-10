Медведчук в ТКГ: Кравчук готов советоваться с кумом Путина по поводу Минского процесса

Первый президент Украины заявил, что для согласования интересов Украины в ТКГ нужно общаться с различными политиками, из разных политсил.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на интервью Кравчука «Радио Свободе«.

Кравчук рассказал, что уже 5 лет не общался с Виктором Медведчуком. И это учитывая тот факт, что политики ранее были близкими соратниками и состояли в одной партии.

Что же касается ситуации сейчас, то, по словам Кравчука, Виктор Медведчук определенно имеет право высказывать свое мнение по Донбассу, но это не значит, что Украина должна её поддерживать:

«Но я не против, чтобы разные политики, из разных политсил делились своим опытом и давали советы по поводу согласования интересов Украины и интересов России, ведь они присутствуют на оккупированных территориях».

Не исключено, что придется общаться и Медведчуком, добавил, Кравчук:

«Но это точно не значит, что я буду подписывать документы, которые предложит он или его партия. Я вообще пока не понимаю, нужен ли нам Медведчук в Минском процессе… Мне нужен месяц, чтобы разобраться».

Напомним, ранее Кравчук рассказал, что может заставить Кремль прекратить войну на Донбассе.