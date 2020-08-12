Это одно из условий Путина – ветеран АТО Петров о подаче воды в Крым

Украинские власти не просто так снова подняли вопрос о возобновлении водоснабжения аннексированного Крыма. Таким мнением поделился ветеран АТО Алексей Петров.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на канал YouTube-Петрова.

Ветеран АТО Алексей Петров отметил, что власти снова подняли тему возобновления водоснабжения аннексированного Крыма. На этот раз допустил подачу воды в аннексированный Крым премьер-министр Денис Шмыгаль. Руководитель Кабмина допустил, что Украина может пойти на этот шаг в случае «гуманитарной катастрофы».

В свою очередь ветеран АТО Алексей Петров считает, что это одно из требований России.

«Этот вопрос никуда не девался. Это, скорее всего одно из условий, которое Путин поставил перед Зеленским, либо в Париже, либо его эмиссары шепнули это Зеленскому в Омане», — предположил ветеран АТО.

По словам военного, россияне прекрасно понимают, что без днепровской воды в Крыму будет очень сложная ситуация. А руководство Украины, по его словам, «думает, как продать как можно дороже».

Возможную подачу днепровской воды в Крым, Петров называет «предательством». Он считает, что это будет помощь российским военным базам, ведь именно они сейчас остро ощущают дефицит пресной воды.

«Это называется предательство, сдача национальных интересов Украины», — заявил Петров.

Кроме того, ветеран отметил, что его не удивит, если через несколько недель, оккупационные «власти» Крыма объявят на полуострове гуманитарную катастрофу.

Петров напомнил, что согласно международному праву, все заботы об оккупированной территории берет на себя страна-оккупант.

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