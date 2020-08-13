Кабмин принял новые меры против Кремля: расторгнуто важное соглашение с Россией

Кабинет министров Украины совершил новый шаг против страны агрессора. Принято официальное решение о расторжении Соглашения о сотрудничестве в культурной сфере, которое действовало с 1992 году.

Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на Шарий.NET.

Власть решилась на данные действия в связи с затяжной военной агрессией со стороны Российской Федерации. Фактическое сотрудничество с РФ в культурной сфере остановлено, а партнерские соглашения со странами СНГ продолжают действовать в двухстороннем формате.

Политические эксперты из области информационной политики и культурного развития Украины выразили уверенность в том, что договор о партнерстве с РФ в области культуры безнадежно устарел и не соответствует современным национальным интересам Украины.

Стоит отметить, что несмотря на многолетнюю агрессию РФ, Украина все еще не завершила окончательный отход от устаревших договоренностей с Россией. В качестве примера позднего расторжения устаревших договоренностей можно вспомнить «Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ», который утратил фактическую силу лишь в апреле 2019 года.

Напомним, как сообщалось ранее, Россия может попасть под новые санкции: Европарламент вмешался в план Кремля по Беларуси.