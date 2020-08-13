Кравчук не исключает, что заседание ТКГ придется перенести из Минска

Учитывая политическую ситуацию в Беларуси, есть вероятного того, что Минский процесс придется перенести из Минска, считает глава Украины в ТКГ Леонид Кравчук.

Об этом первый президент Украины рассказал в интервью «Украинскому радио», пишет «НБН«.

«Беларусь не участник переговоров ТКГ… Но они позволили нам собираться у них, создали условия для переговоров… И если вдруг окажется, что сейчас переговоры проводить нельзя, то мы поищем другое место».

К примеру, отметил Кравчук, можно заседать в Швейцарии:

«Они нейтральная страна, можно попросить у них… Но загадывать наперед не будем. Надеюсь, что в Беларуси всё уладиться».

Напомним, ранее мы писали, что переговоры ТКГ пройдут 18 августа.