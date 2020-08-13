Он пропал – Гончаренко предположил, где сейчас может находиться Лукашенко

Протесты в Республике Беларусь продолжаются, несмотря на то, что силовики жестоко разгоняют митингующих. При этом народный депутат Украины Алексей Гончаренко отметил важный нюанс. По словам Гончаренко, руководитель РБ Александр Лукашенко куда-то пропал.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на YouTube-канал Алексея Гончаренко.

В Республике Беларусь люди продолжают выходить на протесты. Они требуют честного подсчета голосов и освобождения ранее задержанных участников демонстраций. По всей стране силовики разгоняют и жестоко избивают протестующих.

По словам народного депутата Украины Алексея Гончаренко, впервые с 1944 года в Минске взрываются гранаты.

«А что силовики творят с теми, кого задержали. Избивают, прыгают по ним. Это же просто садизм. Это безумие, избивают женщин и детей», — сказал Гончаренко.

Также народный депутат подчеркнул, что Лукашенко потерял поддержку трех ключевых социальных групп, которые ранее всегда были его опорой.

«Это сельские жители, рабочие заводов и силовики. Он теряет их. В села проходится отправлять ОМОН. Заводы бастуют и не признают Лукашенко. Силовики выбрасывают свою форму и свои удостоверения. И переходят на сторону народа», — отметил нардеп.

Гончаренко подчеркнул, что протесты продолжаются, несмотря на то, что оппонентка Лукашенко Тихановская выехала из страны. По его словам, белорусы выходят не за Тихановскую, а против Лукашенко.

Также Гончаренко отметил, по его словам, самый важный нюанс – куда-то пропал руководитель РБ Лукашенко.

«Самое главное – Лукашенко. Он пропал! Никто не знает, где он. Турецкие СМИ написали, что он вылетел в Турцию. Белорусские СМИ показали, что он по какому-то колхозу ходит. Любо он в бункере заперся, либо он уже куда-то улетел», — предположил народный избранник.

Гончаренко склоняется к мысли, что, скорее всего, Лукашенко сейчас находится в каком-то бункере.

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