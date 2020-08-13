Остановите кровопролитие — Кравчук эмоционально обратился к Лукашенко

Первый президент Украины, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук обратился к руководителю РБ Александру Лукашенко. Он призвал белорусского лидера остановить кровопролитие.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «Радио Свобода».

В Республике Беларусь продолжаются протесты, которые начались после выборов президента. Люди выходят на улицы, площади, устраивают забастовки на заводах и предприятиях. При этом силовики жестоко подавляют протесты: они избивают людей, применяют слезоточивый газ и резиновые пули.

По словам первого президента Украины Леонида Кравчука, он внимательно следит за событиями, которые сейчас происходят в соседней стране. Он обеспокоен тем, что силовики применяют насилие по отношению к протестующим.

В связи с этим Леонид Кравчук обратился к Александру Лукашенко. Кравчук призвал руководителя РБ прекратить кровопролитие в стране.

«Президент Лукашенко, остановите кровопролитие! Никакими доказательствами, никакими обвинениями, никакими историческими примерами он не сможет оправдать кровопролитие. Если они прибегнут к неимоверным фальсификациям, правда истории все равно победит», — обратился к Лукашенко Кравчук.

Также Кравчук выразил надежду, что руководство РФ не будет поддерживать насилие в РБ.

Ранее мы сообщали, что Кравчук не исключает, что заседание ТКГ придется перенести из Минска.